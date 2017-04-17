Результаты референдума в Турции: генсек Совета Европы посоветовал Эрдогану быть осторожным

Ягланд подчеркнул, что сейчас для Турции самым важным является "сохранение независимости судебной власти в соответствии с принципом верховенства закона"

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что турецкому руководству стоит быть "осторожным" в своих дальнейших действиях после референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской ввиду незначительной разницы в голосах. Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Турецкие избиратели проголосовали за внесение поправок в конституцию. Ввиду незначительной разницы в голосах турецкому руководству стоит быть осторожным в своих дальнейших действиях", – говорится в заявлении Ягланда.

Генсек СЕ также подчеркнул, что сейчас самым важным является "сохранение независимости судебной власти в соответствии с принципом верховенства закона". По его словам, Совет Европы "готов оказать полную поддержку (Турции – Ред.) в данном процессе".

По данным турецкого агентства Anadolu, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума.

Как сообщалось, оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.