Результаты референдума в Турции: генсек Совета Европы посоветовал Эрдогану быть осторожным
Ягланд подчеркнул, что сейчас для Турции самым важным является "сохранение независимости судебной власти в соответствии с принципом верховенства закона"
Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что турецкому руководству стоит быть "осторожным" в своих дальнейших действиях после референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской ввиду незначительной разницы в голосах. Об этом сообщает "РИА-Новости".
"Турецкие избиратели проголосовали за внесение поправок в конституцию. Ввиду незначительной разницы в голосах турецкому руководству стоит быть осторожным в своих дальнейших действиях", – говорится в заявлении Ягланда.
Генсек СЕ также подчеркнул, что сейчас самым важным является "сохранение независимости судебной власти в соответствии с принципом верховенства закона". По его словам, Совет Европы "готов оказать полную поддержку (Турции – Ред.) в данном процессе".
По данным турецкого агентства Anadolu, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума.
Как сообщалось, оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.
Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.
Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.
Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.
Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
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