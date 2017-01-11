Результаты восьмого этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)

Состоялся восьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Из-за непогоды гонка снова была сокращена.

Гонщики преодолевали расстояние от солончака Уюни в аргентинский город Сальта. Спецучасток для грузовиков сократили до 176 км, а для всех остальных – до 246 км.

В классе мотоциклы Сэм Сандерленд пришел третьим, но при этом его преследователи финишировали еще ниже, что позволило новозеландцу укрепить свое лидерство в общем зачете.

Среди внедорожников восьмой этап выиграл Себастьен Леб и обошел в общем зачете Стефана Петеранселя.

В классе грузовики в общем зачете развернулась борьба за победу между двумя экипажами КАМАЗа, еще два представителя России погоню за победой практически завершили.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") – 4:28:21

2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) + 00:3:51

3. Сэм Сандерленд (Новая Зеландия, KTM) + 00:3:54

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 5:26:46

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") + 00:05:39

3. Аксель Дютри (Франция, "Ямаха") + 00:07:16

Внедорожники:

1. Себастьен Леб (Франция, "Пежо") 4:11:02

2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +3:35

3. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +5:13

Мотовездеходы:

1. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – 06:30:15

2. Леандро Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:08:01

3. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") + 00:20:46

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 01:55:20

2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:17

3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:42

Общий зачет после 8-го этапа: