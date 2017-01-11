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Результаты восьмого этапа "Дакар"-2017 (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/20_main.1484123670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/20_tn.1484123670.jpg Мир Леб возвращает лидерство в общем зачете, Сандерленд – укрепляет

Результаты восьмого этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)

Сегодня, 10:34

Леб возвращает лидерство в общем зачете, Сандерленд – укрепляет

Состоялся восьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Из-за непогоды гонка снова была сокращена.

Гонщики преодолевали расстояние от солончака Уюни в аргентинский город Сальта. Спецучасток для грузовиков сократили до 176 км, а для всех остальных – до 246 км.

В классе мотоциклы Сэм Сандерленд пришел третьим, но при этом его преследователи финишировали еще ниже, что позволило новозеландцу укрепить свое лидерство в общем зачете.

Среди внедорожников восьмой этап выиграл Себастьен Леб и обошел в общем зачете Стефана Петеранселя.

В классе грузовики в общем зачете развернулась борьба за победу между двумя экипажами КАМАЗа, еще два представителя России погоню за победой практически завершили.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") – 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) + 00:3:51
3. Сэм Сандерленд (Новая Зеландия, KTM) + 00:3:54

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 5:26:46
2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") + 00:05:39
3. Аксель Дютри (Франция, "Ямаха") + 00:07:16

Внедорожники:

1. Себастьен Леб (Франция, "Пежо") 4:11:02
2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +3:35
3. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +5:13

Мотовездеходы:

1. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – 06:30:15
2. Леандро Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:08:01
3. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") + 00:20:46

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 01:55:20
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:17
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:42

Общий зачет после 8-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 022:01:08 0:00:00
2 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 022:22:06 0:20:58 0:00:00
3 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 022:29:57 0:28:49 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 027:45:50  - 0:00:00
2 A. DUTRIE (FRA) YAMAHA 027:52:47 0:06:57 0:00:00
3 I. CASALE (CHL) YAMAHA 027:56:09 0:10:19 0:00:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 020:10:05  - 0:00:00
2 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 020:11:43 0:01:38 0:00:00
3 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 020:27:22 0:17:17 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 L. TORRES (BRA) POLARIS 036:07:48 0:00:00
2 L. DONGSHENG (CHN) POLARIS 037:43:00 1:35:12 0:00:00
3 M. RUIJIN (CHN) POLARIS 038:44:06 2:36:18 0:00:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 017:52:20 0:00:00
2 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 017:54:06 0:01:46 0:00:00
3 G. DE ROOY (NLD) IVECO 017:54:40 0:02:20 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар

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Сегодня|Спорт

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