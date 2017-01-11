Результаты восьмого этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)
Леб возвращает лидерство в общем зачете, Сандерленд – укрепляет
Состоялся восьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Из-за непогоды гонка снова была сокращена.
Гонщики преодолевали расстояние от солончака Уюни в аргентинский город Сальта. Спецучасток для грузовиков сократили до 176 км, а для всех остальных – до 246 км.
В классе мотоциклы Сэм Сандерленд пришел третьим, но при этом его преследователи финишировали еще ниже, что позволило новозеландцу укрепить свое лидерство в общем зачете.
Среди внедорожников восьмой этап выиграл Себастьен Леб и обошел в общем зачете Стефана Петеранселя.
В классе грузовики в общем зачете развернулась борьба за победу между двумя экипажами КАМАЗа, еще два представителя России погоню за победой практически завершили.
Мотоциклы:
1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") – 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) + 00:3:51
3. Сэм Сандерленд (Новая Зеландия, KTM) + 00:3:54
Квадроциклы:
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 5:26:46
2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") + 00:05:39
3. Аксель Дютри (Франция, "Ямаха") + 00:07:16
Внедорожники:
1. Себастьен Леб (Франция, "Пежо") 4:11:02
2. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") +3:35
3. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +5:13
Мотовездеходы:
1. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – 06:30:15
2. Леандро Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:08:01
3. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") + 00:20:46
Грузовики:
1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 01:55:20
2. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:00:17
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:42
Общий зачет после 8-го этапа:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|S. SUNDERLAND (GBR)
|KTM
|022:01:08
|-
|0:00:00
|2
|P. QUINTANILLA (CHL)
|HUSQVARNA
|022:22:06
|0:20:58
|0:00:00
|3
|A. VAN BEVEREN (FRA)
|YAMAHA
|022:29:57
|0:28:49
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|S. KARYAKIN (RUS)
|YAMAHA
|027:45:50
|-
|0:00:00
|2
|A. DUTRIE (FRA)
|YAMAHA
|027:52:47
|0:06:57
|0:00:00
|3
|I. CASALE (CHL)
|YAMAHA
|027:56:09
|0:10:19
|0:00:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|S. LOEB (FRA)
|PEUGEOT
|020:10:05
|-
|0:00:00
|2
|S. PETERHANSEL (FRA)
|PEUGEOT
|020:11:43
|0:01:38
|0:00:00
|3
|C. DESPRES (FRA)
|PEUGEOT
|020:27:22
|0:17:17
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|036:07:48
|-
|0:00:00
|2
|L. DONGSHENG (CHN)
|POLARIS
|037:43:00
|1:35:12
|0:00:00
|3
|M. RUIJIN (CHN)
|POLARIS
|038:44:06
|2:36:18
|0:00:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|017:52:20
|-
|0:00:00
|2
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|017:54:06
|0:01:46
|0:00:00
|3
|G. DE ROOY (NLD)
|IVECO
|017:54:40
|0:02:20
|0:00:00
Вы сейчас просматриваете новость "Результаты восьмого этапа "Дакар"-2017 (фото,видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии