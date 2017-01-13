Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Результаты жеребьевки Кубка Испании: соперник "Шахтера" сыграет с "Реалом" http://www.segodnya.ua/img/article/7879/68_main.1484308116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/68_tn.1484308116.jpg Мир В четвертьфинале Кубка Испании "Сельта" сразится с "Реалом", "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад"

Результаты жеребьевки Кубка Испании: соперник "Шахтера" сыграет с "Реалом"

Сегодня, 13:48

В четвертьфинале Кубка Испании "Сельта" сразится с "Реалом", "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад"

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании. Фото twitter.com/rfef
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании. Фото twitter.com/rfef

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, первые матчи которой состоятся 18 и 19 января. Действующий победитель турнира "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад", "Реал" сыграет с "Сельтой", "Атлетико" будет противостоять "Эйбар", а "Алькоркон" померится силами с "Алавесом".

Ответные встречи будут сыграны 25 и 26 января.

Полуфинал турнир состоится в начале февраля, а финал – 27 мая.
Барселона, Реал Мадрид, кубок Испании, Реал Сосьедад, Сельта, Эйбар

Вы сейчас просматриваете новость "Результаты жеребьевки Кубка Испании: соперник "Шахтера" сыграет с "Реалом"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Арда Туран. Фото Instagram

Игрок "Барселоны" уедет в Китай на зарплату в 20 миллионов евро

Сегодня, 12:22

Арда Туран согласовал контракт с китайским футбольным клубом "Шанхай Шэньхуа"

Мир

Фото celtavigo.net

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы без проблем вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Вчера, 23:09

"Сельта" за два матча забила "Валенсии" шесть голов

Мир

Сотня Суареса. Фото Twitter

Луис Суарес забил сотый мяч за "Барселону"

Вчера, 08:52

Уругвайский форвард провел за каталонцев 120 матчей

Мир

"Барса" прошла в следующий раунд турнира. Фото AFP

"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Вчера, 00:18

Каталонцы по сумме двух матчей обыграли "Атлетик"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.