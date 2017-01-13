Результаты жеребьевки Кубка Испании: соперник "Шахтера" сыграет с "Реалом" Сегодня, 13:48 Просмотров: ...

В четвертьфинале Кубка Испании "Сельта" сразится с "Реалом", "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад"

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании. Фото twitter.com/rfef

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, первые матчи которой состоятся 18 и 19 января. Действующий победитель турнира "Барселона" встретится с "Реал Сосьедад", "Реал" сыграет с "Сельтой", "Атлетико" будет противостоять "Эйбар", а "Алькоркон" померится силами с "Алавесом". Ответные встречи будут сыграны 25 и 26 января. Полуфинал турнир состоится в начале февраля, а финал – 27 мая.