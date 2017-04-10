РФ и Иран пригрозили США силой в случае новых атак в Сирии

Вчера, 09:23

Союзники Асада предупреждают американцев, чтобы те не переходили "красную черту", иначе "поплатятся" за это

Союзники асада угрожают американцам ответом. Фото: vestikavkaza.ru
Союзники асада угрожают американцам ответом. Фото: vestikavkaza.ru

Альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, в своем заявлении пригрозили американцам применить силу, если те продолжат атаковать правительственный войска. Соответствующее заявление было опубликовано в издании "Илам аль-Харби", передает DW.

"Америка знает нашу способность хорошо реагировать", – говорится в заявлении Совместного командного центра боевых действий в Сирии.

Также союзники Асада утверждают, что США перешли "красную черту", разбомбив авиабазу правительственных войск Сирии.

"С этого момента мы будем реагировать силой на любого агрессора или любое нарушение красных черт", – заявляют представители асадовской коалиции.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Тем временем в Кремле оценили риск столкновения США и РФ в Сирии. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.
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