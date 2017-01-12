РФ отказалась заседать на сессиях ПАСЕ в 2017 году

Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи

В 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ – ред.), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", – сказал Слуцкий.

Он отметил, что главе ПАСЕ Педро Аграмунту объяснили, что пока не примут поправки в регламент, что лишит возможности в принципе пересматривать полномочия любой национальной делегации, российских представителей на сессиях не будет.

Вместе с тем, заверил Слуцкий, Россия "продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями".

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.

Кроме того, член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко предупреждал, что российская делегация попытается вернуться в ПАСЕ в январе 2017 года.

"Была попытка (в октябре 2016 года – Ред.) российской делегации вернуть себе все полномочия без обсуждения, путем внесения изменений в регламент ПАСЕ. Украинская делегация, при поддержке союзников в ПАСЕ, остановила этот план и не дала его осуществить. Это не означает, что Россия и ее лоббисты не будут пытаться вернуться в сессионный зал ПАСЕ. Очередная попытка будет осуществлена на следующей сессии, которая будет проходить в январе 2017 года", – заявил Алексей Гончаренко.

В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для РФ участвовать в работе ПАСЕ до изменения ее регламента, который бы защитил права национальных делегаций.

Ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы уже отказывало менять регламент ассамблеи по требованию россиян.