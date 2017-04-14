РФ таки отправит Самойлову на Евровидение, но в 2018 году

Россия уже договорилась об этом с Европейским вещательным союзом, сказал Эрнст

Российскую певицу Юлию Самойлову все-таки Россия отправит на Евровидение, но в следующем году. Об этом заявил ТАСС генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Он сообщил, что об этом уже договорились с Европейским вещательным союзом.

"Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", – сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в "Евровидении-2018".

Как вчера стало известно, Европейский вещательный союз окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2017 году. Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину Самойловой из-за ее выступлений в оккупированном Крыму.

Песенный конкурс Евровидение-2017 состоится в Киеве с 9 по 13 мая.