РФ в Алеппо показала, что эпоха доминирования Запада окончилась – The Washington Post

Как отмечает издание, пока Соединенные Штаты выступали с заявлениями, Россия наносила удары по захваченному городу

После окончания холодной войны наступила эпоха доминирования Запада и либерально-демократической идеи, однако эти времена позади: на мировую арену вернулась Россия, сообщает The Washington Post, сообщает РИА Новости.

За примером того, как США сдают свои позиции, далеко ходить не надо – посмотрите на Алеппо, пишет американское издание. "Ничто так не символизирует завершение бурного и пьянящего исторического торжества либеральной демократии", – говорится в статье. По мнению автора материала, пока Соединенные Штаты выступали с заявлениями, Россия наносила удары по захваченному городу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. "Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии… Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", – сказал Шойгу.

Президент Сирии Башар Асад назвал взятие Алеппо совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.