РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира – Порошенко
По его словам, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Россия ведет глобальную кибервойну против мира, и тому полно доказательств. Это глобальная опасность и мир должен быть вместе, чтобы суметь противостоять ей", – отметил глава государства.
По словам Порошенко, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России, как военную, так и в киберпространстве.
Ранее будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является ближайшим помощником избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая американская администрация примет какие-либо меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками.
Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся руководители американских разведывательных служб. Данная встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию.
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