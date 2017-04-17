Родители аномально толстого младенца винят высшие силы в страданиях девочки

Сегодня, 01:01

Смья не может воспользоваться услугами врачей из-за недостатка денег


В индийском штате Пенджаб врачи пытаются справиться с болезнью ребенка, который в 8 месяцев весит более 17 килограммов. При этом родители девочки считают ожирение дочери волей высших сил.

Как сообщает Daily Mail, родители не могут разобраться в причинах заболевания, так как местные врачи не способны оказать квалифицированную помощь. В то же время у семьи нет средств, чтобы обратиться к врачам, которые могут разобраться со специфической болезнью.

У медиков возникают проблемы, даже когда требуется взять анализы крови, поскольку младенец обладает аномально толстой кожей.

Отец 8-месячной девочки рассказывает, что она родилась с нормальным весом, но потом начала стремительно его набирать. При этом младенец ест постоянно и за день съедает средний рацион 10-летнего ребенка. А в случае отказа девочка начинает плакать, и родители не могут отказать в еде.
 

 
видео, Индия, родители, девочки, младенец, толстой, толстого, ожирение, младенца

Вы сейчас просматриваете новость "Родители аномально толстого младенца винят высшие силы в страданиях девочки". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Некоторыми словами родители могут серьезно ранить своих детей. Фото: соцсети

Топ-10 фраз, которые нельзя говорить ребенку

Вчера, 22:38

Специалисты рассказали, какие слова могут травмировать ребенка

Здоровье

Фото: Pixabay

Какие слова нужно услышать каждому ребенку от своих родителей

Вчера, 20:41

Психологи рассказали, как остудить обстановку в ссоре и как правильно похвалить ребенка

Мир

Женщина отсидит немалый срок. Фото: AFP

Пугавшая внучку американка в образе ведьмы получила три пожизненных срока

15 Апреля, 19:32

Женщина лечится от биполярного расстройства и шизофрении

Украина

Женщина родила в поезде. Фото: akzent.zp.ua

В поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила дочку

15 Апреля, 15:09

Ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе

Происшествия

Машина скорой помощи находилась в 10 метрах от места ЧП

В Киеве – очередное ЧП со школьниками: подростки ногами избили мальчика

13 Апреля, 16:12

Школьник якобы на ходу задел плечом девочку, никому из проходивших мимо взрослых до драки не было дела

Донбасс

Издевательства сняли на видео. Фото: полиция

Эпидемия жестокости: на Донбассе больной ребенок стал жертвой восьмиклассницы

13 Апреля, 10:22

Над мальчиком издевались и снимали это на видео

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования