Родители аномально толстого младенца винят высшие силы в страданиях девочки

В индийском штате Пенджаб врачи пытаются справиться с болезнью ребенка, который в 8 месяцев весит более 17 килограммов. При этом родители девочки считают ожирение дочери волей высших сил.



Как сообщает Daily Mail, родители не могут разобраться в причинах заболевания, так как местные врачи не способны оказать квалифицированную помощь. В то же время у семьи нет средств, чтобы обратиться к врачам, которые могут разобраться со специфической болезнью.

У медиков возникают проблемы, даже когда требуется взять анализы крови, поскольку младенец обладает аномально толстой кожей.

Отец 8-месячной девочки рассказывает, что она родилась с нормальным весом, но потом начала стремительно его набирать. При этом младенец ест постоянно и за день съедает средний рацион 10-летнего ребенка. А в случае отказа девочка начинает плакать, и родители не могут отказать в еде.

