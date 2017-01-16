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Роджер Федерер 18-й раз подряд вышел во второй круг Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7886/95_main.1484575475.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/95_tn.1484575475.jpg Мир Швейцарский теннисист провел первый матч за полгода

Роджер Федерер 18-й раз подряд вышел во второй круг Australian Open

Сегодня, 16:01

Швейцарский теннисист провел первый матч за полгода

Федерер вернулся после долгой паузы. Фото AFP
Федерер вернулся после долгой паузы. Фото AFP

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер, в первом круге Australian Open обыгравший Юргена Мельцера (Q) – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2, провел первый официальный матч с 8 июля, когда проиграл в полуфинале Уимблдона.

35-летний швейцарец – четырехкратный чемпион Australian Open – вышел во второй круг турнира 18-й год подряд и теперь сыграет с 20-летним Ноа Рубином (Q).
теннис, теннисист, Australian Open, Роджер Федерер

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