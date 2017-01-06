Ролик о правах женщин Саудовской Аравии набрал 3 млн просмотров в YouTube (видео)
В видео женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют
Видеоролик компании 8ies Studios о правах женщин в Саудовской Аравии набирает популярность в YouTube. В нем женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют.
Видеоролик впервые был опубликован в конце декабря 2016 года на канале директора компании 8ies Studios в YouTube, с тех пор его посмотрели больше 3 млн раз, – пишет "Гордон".
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