Ролик о правах женщин Саудовской Аравии набрал 3 млн просмотров в YouTube (видео)

В видео женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют

Видеоролик компании 8ies Studios о правах женщин в Саудовской Аравии набирает популярность в YouTube. В нем женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют.

Видеоролик впервые был опубликован в конце декабря 2016 года на канале директора компании 8ies Studios в YouTube, с тех пор его посмотрели больше 3 млн раз, – пишет "Гордон".