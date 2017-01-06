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Ролик о правах женщин Саудовской Аравии набрал 3 млн просмотров в YouTube (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/1_main.1483661968.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/1_tn.1483661968.png Мир В видео женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют

Ролик о правах женщин Саудовской Аравии набрал 3 млн просмотров в YouTube (видео)

Сегодня, 02:58

В видео женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют


Видеоролик компании 8ies Studios о правах женщин в Саудовской Аравии набирает популярность в YouTube. В нем женщины в хиджабах и длинных платьях играют в баскетбол, катаются на скейтбордах, танцуют и поют.

Видеоролик впервые был опубликован в конце декабря 2016 года на канале директора компании 8ies Studios в YouTube, с тех пор его посмотрели больше 3 млн раз, – пишет "Гордон".
YouTube, саудовская аравия, видеоролик, права женщин

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