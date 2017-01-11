Роналду, Болт, "Лестер", Исландия, Фиджи и другие претенденты на награду Laureus

Ямайский спринтер Усейн Болт, американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей номинированы на звание "Спортсмен года" по версии академии Laureus.

Церемония вручения наград состоится 14 февраля в Монако.

Болт на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал три золотые медали. Джеймс в составе "Кливленда" стал чемпионом НБА прошлого сезона и был признан самым ценным игроком (MVP) финала чемпионата. В финальной серии плей-офф "Кливленд" обыграл победителя регулярного чемпионата "Голден Стэйт", за который выступает Карри, признанный MVP "регулярки". Маррей в ноябре впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Фара стал обладателем двух золотых наград на Играх в Рио. Роналду вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы-2016, а в составе мадридского "Реала" победил в Лиге чемпионов.

За звание "Спортсменки года" поспорят первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Кенни (Тротт), американская бегунья Эллисон Феликс и бегунья с Ямайки Элейн Томпсон, четырехкратные победительницы Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница гимнастка Симона Байлз.

На звание команды года претендуют победитель Олимпиады-2016 мужская сборная Бразилии по футболу, чемпион Евро-2016 по футболу сборная Португалии, победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал", чемпион НБА "Кливленд Кавальерс", чемпион MLB (Главная бейсбольная лига) "Чикаго Кабс" и команда Формулы-1 "Мерседес", в минувшем сезоне победившая в Кубке конструкторов в третий раз подряд.

В номинации "Прорыв года" представлены английский футбольный клуб "Лестер", сборная Исландии по футболу, чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг, сборная Фиджи по регби-7, южноафриканский бегун Уэйл ван Никерк и эфиопская бегунья олимпийская чемпионка Рио Алмаз Аяна.

Обладателя награды спортсмену года с ограниченными возможностями выберут из следующих номинантов: 6-кратный чемпион Паралимпиады-2016 белорусский пловец Игорь Бокий, двукратные паралимпийские чемпионы Рио кубинская бегунья Омара Дюран и швейцарец Марсель Хуг, выступающий в гонках на инвалидных колясках, обладательница трех наград высшей пробы с Паралимпиады-2016 новозеландская пловчиха Софи Паско, чемпион Рио иранский тяжелоатлет Сиаманд Рахман, победительница Паралимпиады-2016 в фехтовании на колясках итальянка Беатрис Вио.

На награду "Возвращение года" претендуют американский пловец Майкл Фелпс, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, испанская прыгунья в высоту Рут Бейтия, норвежский горнолыжник Аксель Свиндал, британский конник Ник Скелтон и триатлонистка из Маврикия Фабьен Сент Луис.

За звание "Лучшего представителя активного вида спорта" поборются британка Рэйчел Атертон, выступающая в маунтинбайке, бразильский скейтбордист Педро Баррош, американский серфер Джон Джон Флоренс, американская сноубордистка Хлоя Ким, эстонский фристайлист Келли Силдару и австралийская серферша Тайлер Райт.