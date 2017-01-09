Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото)

Роналду явился с новой подружкой и сыном, а Зидан пришел с женой

Сегодня в Цюрихе состоялась торжественная церемония вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016.

На мероприятии были определены лучший футболист и футболистка, лучший тренер и женский тренер, лучшие болельщики, лучший гол года и награда за выдающуюся карьеру.

Главные действующие лица вечера прибыли в Швейцарию в компании своих вторых половинок, а герой года Криштиану Роналду представил публике свою новую девушку – Джорджину Родригес.