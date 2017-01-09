Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/57_main.1483990871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/57_tn.1483990871.jpg Мир Роналду явился с новой подружкой и сыном, а Зидан пришел с женой

Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото)

Сегодня, 21:41

Роналду явился с новой подружкой и сыном, а Зидан пришел с женой

Сегодня в Цюрихе состоялась торжественная церемония вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016.

На мероприятии были определены лучший футболист и футболистка, лучший тренер и женский тренер, лучшие болельщики, лучший гол года и награда за выдающуюся карьеру.

Главные действующие лица вечера прибыли в Швейцарию в компании своих вторых половинок, а герой года Криштиану Роналду представил публике свою новую девушку – Джорджину Родригес.
футбол, Криштиану Роналду, FIFA's Best, ева лонгория

Вы сейчас просматриваете новость "Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Криштиану Роналду. Фото AFP

Роналду: "Понимаю, почему представители "Барселоны" сегодня отсутствуют"

Сегодня, 21:31

Португалец считает 2016 год лучшим в своей карьере

Мир

Криштиану Роналду. Фото AFP

Роналду - лучший футболист года по версии ФИФА

Сегодня, 20:56

Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд

Мир

Андрей Шевченко и Фалькао. Фото AFP

Шевченко вручил награду ФИФА за выдающуюся карьеру (фото)

Сегодня, 21:20

Лауреатом премии стал 39-летний бразилец Фалькао

Мир

Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии

Сегодня, 20:49

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"

Мир

twitter.com/FIFAcom

"Атлетико Насьональ" получил награду Fair Play от ФИФА

Сегодня, 20:38

Колумбийский клуб поддержал разбившийся в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"

Мир

Клаудио Раньери. Фото AFP

Раньери - лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд - лучшая женщина-тренер

Сегодня, 20:32

Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана

Мир

Фото witter.com/FIFAcom

Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Сегодня, 20:17

Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"

Мир

Фото AFP

В символическую сборную года ФИФА попали игроки только четырех клубов

Сегодня, 19:54

Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавили голкипер "Баварии" и защитник "Ювентуса"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.