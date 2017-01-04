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Ронда Роузи получила $62500 за каждую секунду проигранного боя http://www.segodnya.ua/img/article/7854/61_main.1483517792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/61_tn.1483517792.jpg Мир Чемпионка мира Аманда Нуньес получила за бой "всего" $250 000

Ронда Роузи получила $62500 за каждую секунду проигранного боя

Сегодня, 10:16

Чемпионка мира Аманда Нуньес получила за бой "всего" $250 000

Ронда Роузи. Фото boxing-mma.com
Ронда Роузи. Фото boxing-mma.com

30 декабря в Лас-Вегасе в последнем шоу UFC в 2016 году легендарная Ронда Роузи потерпела свое второе поражение в ММА – от чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес. Поединок продлился всего 48 секунд: после серии брутальных ударов Нуньес Роузи "повело" и рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Ранее в ноябре 2015 года Роузи проиграла нокаутом Холли Холм.

Несмотря на поражение, Роузи получила крупнейший из известных гонораров в истории UFC. Как и Конор Макгрегор в шоу UFC202, Ронда получила $3 миллиона! Таким образом, Роузи заработала $62 500 за каждую секунду проигранного поединка, сообщает boxing-mma.com. Это был гарантированный гонорар. Интересно, что ее соперница и чемпионка мира Аманда Нуньес заработала $250 000 за свою победу, причем только $100 000 были гарантированными. Еще $100 000 Аманда получила за победу, и еще $50 000 – за "лучшее выступление вечера".

Гонорары остальных бойцов вечера UFC в Лас-Вегасе 30 декабря составили от $12 000 до $400 000.
UFC, Конор Макгрегор, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

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Источник:

boxing-mma.com

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