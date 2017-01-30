Россия должна заплатить за Крым – литовский депутат

Сегодня, 09:54

Политик считает, что Москва разрушает послевоенный порядок в Европе, аннексировав чужую территорию

В Литве не признают аннексию Крыма. Фото: newsader.com
В Литве не признают аннексию Крыма. Фото: newsader.com

Посягнув на украинскую территорию, Россия нарушила правило нерушимости границ, за что должна понести ответственность. Об этом заявил депутат литовского сейма Линас Бальсис, передает Baltnews.

По его словам, Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец

"Россия нарушила правило нерушимости границ. Если мы говорим о ситуации вокруг Крыма, то понятно, что никто не станет посылать туда войска, чтобы отвоевать Крым. Но РФ должна заплатить за Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав – она когда-то была нашей и теперь будет нашей. Представьте, что начнет твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли", – заявил Бальсис.

Он добавил, что Россия должна опасаться претензий на чужие территории.

Как сообщалось, Линас Бальсис предложил вынести на рассмотрение европейских политиков государственную принадлежность Калининградской области и забрать ее у России.
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