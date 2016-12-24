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Россия начала строить мост в Китай http://www.segodnya.ua/img/article/7826/79_main.1482572875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/79_tn.1482572875.jpg Мир Мост, соединяющий две страны, планируют построить за три года

Россия начала строить мост в Китай

Сегодня, 11:46

Мост, соединяющий две страны, планируют построить за три года

Россия начала строить мост в Китай. Фото: ТАСС
Россия начала строить мост в Китай. Фото: ТАСС

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем, которым планируют связать две страны, началось в РФ.

Как отмечается, строительство началось в Благовещенском районе Амурской области РФ. В пресс-службе правительства региона отметили, что мост планируют построить за три года.

"В торжественной церемонии, посвященной началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур, приняли участие глава Приамурья и представители власти провинции Хэйлунцзян", – рассказали в пресс-службе.

На церемонии начала строительства моста губернатор китайской провинции Лу Хао заявил, что строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России.

"Строительство моста ускорит процесс модернизации и дальнейшего развития систем автомобильного, железнодорожного и речного видов транспорта, а также будет способствовать укреплению сотрудничества провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока РФ. Мост создаст новый международный транспортный маршрут, будет способствовать расширению сотрудничества между пограничными городами России и Китая", – сказал он.

Также издание отмечает, что соглашение о строительстве моста через Амур в районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государств в 1995 году, в сентябре 2015 г. в него были внесены изменения.

Напомним, что Россия также начала строить Керченский мост, соединяющий РФ с Украиной. Путин выразил уверенность, что однажды отношения Киева и Москвы наладятся и этот мост пригодится.
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Источник:

ТАСС

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