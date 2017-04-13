Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии

Против подготовленного западными странами документа также выступила Боливия, Китай при голосовании воздержался

Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента, – передает ТАСС.

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Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето.

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

Напомним, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил 7 апреля. Всего было выпущено 59 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы. Операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе. Как пояснил Трамп, военный удар был нанесен по аэродрому, откуда осуществлялась химическая атака.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих в Сирии о том, что по авиабазе Шайрат в провинции Хомс будет нанесен ракетный удар.

Напомним, сотня сирийцев погибла от применения химического оружия (предположительно зарин) – после бомбардировки объектов сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб город Хан-Шейхун накрыло ядовитым облаком. По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.





