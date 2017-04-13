Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии

Вчера, 22:42

Против подготовленного западными странами документа также выступила Боливия, Китай при голосовании воздержался

Война в Сирии. Фото: AFP
Война в Сирии. Фото: AFP

Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента, – передает ТАСС.

Читайте также: США, Сирия и Россия: чем обернется ракетный удар по авиабазе сил Асада

Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето.

Помимо России против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

Напомним, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил 7 апреля. Всего было выпущено 59 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы. Операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе. Как пояснил Трамп, военный удар был нанесен по аэродрому, откуда осуществлялась химическая атака.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих в Сирии о том, что по авиабазе Шайрат в провинции Хомс будет нанесен ракетный удар.

Напомним, сотня сирийцев погибла от применения химического оружия (предположительно зарин) – после бомбардировки объектов сирийской вооруженной оппозиции в провинции Идлиб город Хан-Шейхун накрыло ядовитым облаком. По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.
россия, Боливия, Китай, Сирия, ООН, вето, химическая атака, сб оон, Хан-Шейхун

Вы сейчас просматриваете новость "Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров: Россия не делает ставку в Сирии ни на Асада, ни на кого-либо еще

Вчера, 22:30

Российский министр отметил, что для урегулирования ситуации важно "не убирать того или иного персонажа с политической сцены, а договориться о том, как будет устроено сирийское государство, чтобы оно было демократическим"

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото:Станислав Красильников, ТАСС

США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации отношений

Вчера, 22:06

Лавров выразил надежду на возобновление работы совместной президентской комиссии России и США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Обама должен был давно ударить по Сирии – Трамп

Вчера, 16:52

По его словам, если бы Обама был решительней, сегодня мир бы видел совсем другую Сирию

Мир

Сергей Шойгу. Фото: ТАСС

Почти все пусковые установки российских ракет находятся в боевой готовности - Шойгу

Вчера, 13:58

По словам главы Минобороны РФ, 99% пусковых установок находятся в постоянной боевой готовности, а 96% ракет – к немедленному пуску

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования