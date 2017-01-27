Россия направила в Сирию еще один десантный корабль

Россия направила в Сирию большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников". Вчера, 26 января, он проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на местные информационные порталы, которые публиковали фотографии прохождения судна через Босфор.

Турецкие СМИ сообщают, что корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что, судя по осадке, корабль идет с большим грузом на борту. Это первый поход российского корабля в Сирию в текущем году.

Напомним, министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора. Фэллон предупредил, что Британия следит за каждым шагом российской группы кораблей у своих берегов.

В начале января "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями отправился назад в Северное море и уже прошел Ла-Манш. Ожидается, после похода в Сирию, где он принимал участие в обстрелах Алеппо, корабль встанет на длительный капитальный ремонт.