Россия направила в Сирию еще один десантный корабль

Сегодня, 03:42

Сообщается, что корабль перевозит большой груз

Большой десантный корабль &quot;Цезарь Куников&quot;. Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов
Большой десантный корабль "Цезарь Куников". Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Россия направила в Сирию большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников". Вчера, 26 января, он проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на местные информационные порталы, которые публиковали фотографии прохождения судна через Босфор.

Турецкие СМИ сообщают, что корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что, судя по осадке, корабль идет с большим грузом на борту. Это первый поход российского корабля в Сирию в текущем году.

Напомним, министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора. Фэллон предупредил, что Британия следит за каждым шагом российской группы кораблей у своих берегов.

В начале января "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями отправился назад в Северное море и уже прошел Ла-Манш. Ожидается, после похода в Сирию, где он принимал участие в обстрелах Алеппо, корабль встанет на длительный капитальный ремонт.
россия, Сирия, корабль, алеппо, северное море

Вы сейчас просматриваете новость "Россия направила в Сирию еще один десантный корабль". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Стрелки "часов судного дня" идут вперед. Фото: AFP

Стрелки "часов судного дня" передвинулись вперед

Вчера, 18:56

По оценкам аналитиков, мир стал "на полминуты" ближе к катастрофе из-за России, США и Северной Кореи

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Турция поддержала предложение Трампа по Сирии

Вчера, 14:03

Как отмечается, Анкара давно выступает за создание зон безопасности в Сирии и ждет от США конкретики

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

У Путина ответили на предложение Трампа по "зоне безопасности" в Сирии

Вчера, 12:20

По словам Пескова, в таких вопросах необходимо просчитать все возможные последствия

Мир

Посол России в Индии Александр Кадакин. Фото: rusembindia.com

В Индии скончался российский посол

Вчера, 09:53

Российский дипломат скончался в одной из клиник индийской столицы, сообщают в посольстве

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования