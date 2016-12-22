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Россия осталась без этапа Кубка мира по биатлону http://www.segodnya.ua/img/article/7821/97_main.1482429853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/97_tn.1482429853.jpg Мир Двое биатлонистов отстранены, в отношении еще 29 ведется расследование по делу об употреблении допинга

Россия осталась без этапа Кубка мира по биатлону

Вчера, 20:04

Двое биатлонистов отстранены, в отношении еще 29 ведется расследование по делу об употреблении допинга

Фото AFP
Фото AFP

Международный союз биатлонистов принял решение начать расследование в отношении 29 биатлонистов сборной России, чьи имена были в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Хотя в том списке была 31 фамилия, два оставшихся спортсмена уже проходят проверку по решению МОК и будут временно отстранены от соревнований. Сообщается, что один из атлетов соревнуется "на национальном уровне", а второго СБР уже отстранил. IBU подчеркнул, что пробы 29 биатлонистов, заподозренных в употреблении допинга, не имеют отношения к Олимпиаде в Сочи.

Кроме того, IBU уведомил о том, что СБР отказался от права проведения юниорского чемпионата мира в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени, запланированных на 2017 год.

- Это первый важный шаг, сделанный для того, чтобы показать всю серьезность нынешней ситуации, – отметил президент IBU Андерс Бессеберг. – Мы всегда демонстрировали нулевую терпимость к допингу. Спортсмены заслуживают того, чтобы избегать подозрений в свой адрес. Потому что их недостаточно для наложения санкций, мы будем принимать во внимание все мнения, но не будем действовать лишь исходя из подозрений. Правила должны работать в обе стороны – как для виновных, так и для невиновных.

Напомним, что после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена IBU были переданы имена 31 биатлониста, заподозренных в участии в допинговых махинациях.
биатлон, допинг, Кубок мира по биатлону

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