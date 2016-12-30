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РФ получила серьезный сигнал, что ее действия не останутся безнаказанными – дипломат http://www.segodnya.ua/img/article/7846/82_main.1483096840.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/82_tn.1483096840.jpg Мир Реакция, когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии – избирательный процесс, должна быть значительно жестче, считает Огрызко

РФ получила серьезный сигнал, что ее действия не останутся безнаказанными – дипломат

Сегодня, 13:16

Реакция, когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии – избирательный процесс, должна быть значительно жестче, считает Огрызко

Огрызко. Фото: glavnoe.ua
Огрызко. Фото: glavnoe.ua

США, приняв решение выслать 35 дипломатов РФ, продемонстрировали России, что будут жестко реагировать в подобных ситуациях. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает "112 Украина"

"Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии – избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться", – считает он.

Говоря о том, как быть в ситуации, что американские спецслужбы не могут привести доказательства вмешательства РФ, поскольку это фактически означает раскрыть свои источники и технические способы борьбы, Огрызко отметил, что есть способы подачи соответствующей информации без раскрытия источников.

"А спецслужбы поднаторели уже давно и успешно. Поэтому, как только такая ситуация возникнет, у Трампа, могу вас убедительно заверить, риторика поменяется", – отметил он.

Также Огрызко прогнозирует, что российские дипломаты будут экстрадированы с территории США. "И это будет довольно неприятная процедура. Поэтому им придется либо сесть в автомобили и уехать в Канаду или в Мексику, или вылететь так же непрямым рейсом, там рейсом не Нью-Йорк-Москва или Вашингтон-Москва, а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико", – сказал он.

Напомним, в минувший четверг США ввели новые санкции против Москвы за осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.
"Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", – говорится в заявлении.

Кроме того, санкции подразумевали закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне использовались "в целях разведки".

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка США значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.
В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.

МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.
россия, США, огрызко, трамп, санкции

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