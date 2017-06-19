Россия прекращает сотрудничество с США по Сирии – Минобороны РФ

Минобороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает "РИА Новости".

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщалось, военный истребитель США F / A-18E Super Hornet сбил сирийский самолет Су-22 в рамках "коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции". Инцидент произошел в сирийской провинции Ракка.

Россия, в ответ, пригрозила США военным ударом в Сирии.