Россия прекращает сотрудничество с США по Сирии – Минобороны РФ

Сегодня, 14:59

Москва требует тщательного расследования американским командованием инцидента со сбитым самолетом Асада

Минобороны России, фото AFP
Минобороны России, фото AFP

Минобороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает "РИА Новости".

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня с.г. прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщалось, военный истребитель США F / A-18E Super Hornet сбил сирийский самолет Су-22 в рамках "коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции". Инцидент произошел в сирийской провинции Ракка.

Россия, в ответ, пригрозила США военным ударом в Сирии.
Россия, Сирия, США, минобороны россии

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