Россия пригрозила США военным ударом в Сирии

В Совфеде РФ отметили, что этот конфликт может зайти очень далеко и в связи с этим нужно как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон

Международная коалиция во главе с США может получить удар после того, как сбила сирийский истребитель над Раккой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT, передает "Украинская правда".

Джабаров отметил, что этот конфликт может зайти очень далеко, и в связи с этим нужно как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

"Так сбивать воздушные суда недопустимо – получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому все это может привести к большому конфликту", – сказал он.

Как сообщалось, военный истребитель США F / A-18E Super Hornet сбил сирийский самолет Су-22 в рамках "коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции".

Инцидент произошел в сирийской провинции Ракка.

США сбили сирийский военный самолет впервые с 2011 года.