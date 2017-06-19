Россия пригрозила США военным ударом в Сирии

Сегодня, 12:22

В Совфеде РФ отметили, что этот конфликт может зайти очень далеко и в связи с этим нужно как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон

F/A-18E Super Hornet, фото Military-Today.com
F/A-18E Super Hornet, фото Military-Today.com

Международная коалиция во главе с США может получить удар после того, как сбила сирийский истребитель над Раккой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT, передает "Украинская правда".

Джабаров отметил, что этот конфликт может зайти очень далеко, и в связи с этим нужно как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

"Так сбивать воздушные суда недопустимо – получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому все это может привести к большому конфликту", – сказал он.

Как сообщалось, военный истребитель США F / A-18E Super Hornet сбил сирийский самолет Су-22 в рамках "коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции".

Инцидент произошел в сирийской провинции Ракка.

США сбили сирийский военный самолет впервые с 2011 года.
Россия, Сирия, США, асад

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