Россия разочарует Трампа – глава Мюнхенской конференции

Сегодня, 17:13

По словам Ишингера, в настоящее время мы живем, пожалуй, в самый опасный период со времен распада Советского Союза

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Новый президент США Дональд Трамп еще поменяет свою точку зрения относительно НАТО и Евросоюза Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своем интервью немецкому журналу Focus, пишет Inopressa.

"Он (Трамп, Ред.) быстро осознает, что НАТО, прежде всего, служит его собственным интересам, а не оказывает помощь якобы нуждающимся в ней союзникам. Также он поймет, что его единственными надежными союзниками являются европейцы", – уверен Ишингер. По его словам, "Трамп уже поссорился с Китаем, и его постигнет разочарование и с Россией".

Также Ишингер высказал свое мнение по поводу антироссийских санкций, за ослабление которых выступает Трамп. "Санкции дают лишь небольшой эффект, и мы ввели их лишь потому, что нам в голову не пришло ничего более стоящего, – подчеркивает Ишингер. – Если Трампу удастся договориться с Путиным о том, что тот уйдет с востока Украины, благодаря чему станет возможной реализация Минских договоренностей, санкции можно будет снять сразу же".

"В настоящее время мы живем, пожалуй, в самый опасный период со времен распада Советского Союза, и вероятность непреднамеренных обострений сейчас велика как никогда. В частности, многие страны ставят под сомнение важнейшее достижение 80-х годов – Договор об уничтожении ядерных ракет средней дальности, а в российских военных кругах вообще допускают преждевременный ядерный удар. Поэтому Москве и Вашингтону необходимо в обязательном порядке возобновить переговоры по контролю над вооружениями и восстановлению доверия", – заключает Ишингер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора президентов США и России заявил, что новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине.

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", – сказал пресс-секретарь Путина.
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