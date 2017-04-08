Россия резко перекрыла каналы связи с США по Сирии

Министерство обороны России с 00:00 субботы, 8 апреля, прекратило работу каналов "горячей линии" связи, которые действовали в рамках двустороннего меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии.

"В российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании", – сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

Напомним, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому аш-Шайрат в районе Хомса, с которого, по мнению Штатов, могли организовываться атаки с использованием химоружия.

Отметим, что перед этим дружественные России войска Асада в сирийском городе Идлиб применили химическое оружие, в результате чего погибли более 100 человек, в том числе 27 детей.