Россия ведет подрывную деятельность в Европе – советник Трампа

Сегодня, 20:11

По мнению Макмастера, пришло время Вашингтону вести с Москвой "жесткие дискуссии"

Герберт Макмастер. Фото: AFP
Герберт Макмастер. Фото: AFP

С российской стороной необходимо вести "жесткие дискуссии", в том числе по поводу поддержки "ужасного режима" Башара Асада и "подрывной деятельности", которую Москва ведет в Европе. Об этом советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер заявил в интервью ABC News.

"Россия поддерживает кровавый режим Сирии, который принес страдания огромному количеству людей и спровоцировал кризис, который перекинулся на Ирак, соседние страны, в Европу и так далее", – пояснил Макмастер.

"Я думаю, что пришло время вести жесткие дискуссии с Россией. И никто не справится с этим лучше, чем наш госсекретарь (Рекc Тиллерсон – Ред.)", – подчеркнул советник Дональда Трампа, добавив, что визит Тиллерсона в Москву был "очень своевременным".

В то же время Макмастер отметил, что сейчас, когда отношения Москвы и Вашингтона находятся "в самой низкой точке", двигаться можно "только вверх".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер использует риторику – в том числе по отношению к Москве, – которая разительно отличается от риторики его предшественника на данной должности, уволенного Майкла Флинна, а также от риторики самого президента США Дональда Трампа.
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РБК

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