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Россия внесла "нулевой" вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии – глава Пентагона http://www.segodnya.ua/img/article/7864/68_main.1483947535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/68_tn.1483947535.jpg Мир По словам Картера, поведение россиян лишь усилило гражданскую войну в стране

Россия внесла "нулевой" вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии – глава Пентагона

Сегодня, 09:34

По словам Картера, поведение россиян лишь усилило гражданскую войну в стране

Эштон Картер. Фото: military-informant.com
Эштон Картер. Фото: military-informant.com

Вклад России в борьбу США с ИГИЛ "нулевой", присутствие РФ "усиливает гражданскую войну", заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер, сообщает РИА Новости.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Ранее Москву неоднократно обвиняли в том, что в Сирии РФ воюет с оппозицией, которая выступает против сирийского диктатора Башара Асада, а не с террористами ИГИЛ.

Сам Башар Асад назвал взятие Алеппо, которое долгое время контролировала оппозиция, совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.
россия, Сирия, США, Картер, ИГИЛ
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