Россия внесла "нулевой" вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии – глава Пентагона

По словам Картера, поведение россиян лишь усилило гражданскую войну в стране

Вклад России в борьбу США с ИГИЛ "нулевой", присутствие РФ "усиливает гражданскую войну", заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер, сообщает РИА Новости.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Ранее Москву неоднократно обвиняли в том, что в Сирии РФ воюет с оппозицией, которая выступает против сирийского диктатора Башара Асада, а не с террористами ИГИЛ.

Сам Башар Асад назвал взятие Алеппо, которое долгое время контролировала оппозиция, совместной победой своих союзников – Российской Федерации и Ирана.