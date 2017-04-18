ФОТОФАКТ. Россия впервые показала фото военной базы в Арктике

Сегодня, 06:46

На базе могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года


Российская военная база в Арктике Минобороны РФ. Фото: function.mil.ru

Российская военная база в Арктике Минобороны РФ. Фото: function.mil.ru

Российская военная база в Арктике Минобороны РФ. Фото: function.mil.ru

Российская военная база в Арктике Минобороны РФ. Фото: function.mil.ru

Российская военная база в Арктике Минобороны РФ. Фото: function.mil.ru

Министерство обороны РФ показало фото военной базы "Арктический трилистник", которая была возведена на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. Соответствующие фото опубликованы на сайте ведомства, – сообщает УНИАН.

Сообщается, что военная арктическая база состоит из многих сооружений. Жилой комплекс имеет четыре этажа: в нем есть комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок. В "трилиснике" могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года. 
россия, арктика, жилой комплекс

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