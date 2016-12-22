Россиянам перекроют доступ к "Боярышнику"

По словам Александра Хлопонина, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам

Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник", заявил вице-премьер Александр Хлопонин, передает "РИА Новости".

По его словам, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам. Также Хлопонин выразил недоумение тем, что спиртосодержащие настойки продаются в поллитровой таре.

"Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи – это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", — добавил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам вице-премьера, "валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают." "Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель – это на сколько хватит?" – сказал он.

Ранее сообщалось, что в российском Иркутске число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" достигло 71 человека. Всего от употребления напитка пострадали 117 человек.