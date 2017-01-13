Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Россияне хотят провести Олимпиаду-2028 http://www.segodnya.ua/img/article/7879/44_main.1484306451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/44_tn.1484306451.jpg Мир Несмотря на массовые дисквалификации из-за допинга, президент Олимпийского комитета России намерен подать заявку на проведение Олимпиады

Россияне хотят провести Олимпиаду-2028

Сегодня, 13:20

Несмотря на массовые дисквалификации из-за допинга, президент Олимпийского комитета России намерен подать заявку на проведение Олимпиады

Россияне хотят провести Олимпиаду-2028. Фото AFP
Россияне хотят провести Олимпиаду-2028. Фото AFP

Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году, считает первый вице-спикер российской Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Несколько лет назад о возможном выдвижении Санкт-Петербурга в качестве столицы летних Игр 2024 года говорили российские чиновники, в том числе сам Жуков. Со своей стороны генеральный секретарь ОКР Марат Бариев заявлял, что после проведения Универсиады на Олимпийские игры 2024 года может претендовать Казань. Однако затем Виталий Мутко, который тогда занимал пост главы Минспорта, сообщил, что главная задача это не летняя Олимпиада, а проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Сейчас Жуков напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица летней Олимпиада-2024 будет выбрана из трех городов-кандидатов – Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта – в сентябре этого года в Лиме.

"Теперь только на 2028 год. Но этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать", – сказал глава ОКР. "Не только Питер, у нас, Казань в принципе возможна. В Сочи тоже можно".

Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние проходили в Москве в 1980 году, зимние – в Сочи в 2014. О своем планах побороться за право принять Олимпиаду-2028 ранее говорили Катар, Милан и австралийский Брисбен.
допинг, Олимпиада-2028

Вы сейчас просматриваете новость "Россияне хотят провести Олимпиаду-2028". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Центр Милана. Фото travelandleisure.com

Милан хочет претендовать на получение Олимпиады-2028

13 Октября 2016, 20:44

Итальянский город надеется, что Игры-2024 примет Лос-Анджелес

Мир

Национальные антидопинговые организации (NADO) призвали наказать Россию за массовый допинг спортсменов этой страны

19 стран призвали лишить Россию всех спортивных турниров

10 Января, 23:29

NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.