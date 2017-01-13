Россияне хотят провести Олимпиаду-2028

Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году, считает первый вице-спикер российской Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Несколько лет назад о возможном выдвижении Санкт-Петербурга в качестве столицы летних Игр 2024 года говорили российские чиновники, в том числе сам Жуков. Со своей стороны генеральный секретарь ОКР Марат Бариев заявлял, что после проведения Универсиады на Олимпийские игры 2024 года может претендовать Казань. Однако затем Виталий Мутко, который тогда занимал пост главы Минспорта, сообщил, что главная задача это не летняя Олимпиада, а проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Сейчас Жуков напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица летней Олимпиада-2024 будет выбрана из трех городов-кандидатов – Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта – в сентябре этого года в Лиме.

"Теперь только на 2028 год. Но этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать", – сказал глава ОКР. "Не только Питер, у нас, Казань в принципе возможна. В Сочи тоже можно".

Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние проходили в Москве в 1980 году, зимние – в Сочи в 2014. О своем планах побороться за право принять Олимпиаду-2028 ранее говорили Катар, Милан и австралийский Брисбен.