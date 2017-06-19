Россияне: "В Крым на отдых? Издеваетесь!"

Сегодня, 06:51

Люди заявили, что у них банально нет денег и "приходится держаться, как завещал премьер-министр Медведев"


Российский независимый журналист Саша Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос, проведенный среди россиян. 

"Ни один из опрошенных жителей Бийска (Алтайский край) не планирует поехать на отдых в Крым. Респонденты признались, что у них банально нет денег, и "приходится держаться, как завещал премьер-министр Медведев", – отметил Сотник в описании к видео.

Напомним, Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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