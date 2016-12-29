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Российские футболисты могут быть дисквалифицированы в результате допингового сканадала http://www.segodnya.ua/img/article/7840/81_main.1482953309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/81_tn.1482953309.jpg Мир ФИФА и УЕФА уже пригрозили санкциями, если подозрения подтвердятся

Российские футболисты могут быть дисквалифицированы в результате допингового сканадала

Вчера, 21:28

ФИФА и УЕФА уже пригрозили санкциями, если подозрения подтвердятся

Фото AFP
Фото AFP

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова применить санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.

"Доверяю ли я Мутко? Он – член совета ФИФА, и, конечно, мы работаем вместе.

Если случаи употребления допинга в футболе действительно были скрыты, и это будет доказано, ФИФА и УЕФА примут соответствующие меры и применят санкции.

Я думаю, не стоит объединять проблему допинга и вопрос организации ЧМ-2018. Проверкой спортсменов на турнире будет заниматься ФИФА, лаборатории, скорее всего, будут размещены в Швейцарии. И мы можем гарантировать, что на ЧМ-2018 все будет прозрачно", – сказал Инфантино.

Напомним, после опубликования второй части доклада Макларена скандал с употреблением допинга перекинулся на российских биатлонистов. Двое из них были дисквалифицированы, в отношении еще 28-х ведется расследование.
футбол, УЕФА, допинг, ФИФА, Джанни Инфантино

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Спорт сегодня

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