Российские хакеры совершили кибератаку на ОБСЕ – СМИ

По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) столкнулась с серьезной кибератакой, которую приписывают России.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники в разведке.

Согласно информации, полученной Le Monde, организация, базирующаяся в Вене, имеет достаточный интерес для хакеров.

По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября.

В организации опасаются, что хакеры получили ее файлы, пароли и доступ к электронной почте.

ОБСЕ не официально не знает, кто стоит за атакой. Хакеры взломали компьютеры, воспользовавшись уязвимостью в программном обеспечении и операционной системе, которые используются организацией. 57 государств-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что случилось, решив не рассказывать об этом общественности.

По данным западной разведки, кибератака осуществила российская хакерская группа APT28 (также известная под псевдонимом Fancy Bear), которую уже подозревали в причастности к атаке в апреле 2015 года на сеть телеканала TV5 Monde. Как отмечает издание, группировка известно своими связями с российскими спецслужбами.

Как ранее сообщалось, указанная хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.



