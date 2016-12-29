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Российские хакеры совершили кибератаку на ОБСЕ – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7841/21_main.1482968195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/21_tn.1482968195.jpg Мир По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября

Российские хакеры совершили кибератаку на ОБСЕ – СМИ

Сегодня, 01:36

По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября

Вероятно кибератака была реализована в конце октября, Avivas.ru
Вероятно кибератака была реализована в конце октября, Avivas.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) столкнулась с серьезной кибератакой, которую приписывают России.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники в разведке.

Согласно информации, полученной Le Monde, организация, базирующаяся в Вене, имеет достаточный интерес для хакеров.

По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября.

В организации опасаются, что хакеры получили ее файлы, пароли и доступ к электронной почте.

ОБСЕ не официально не знает, кто стоит за атакой. Хакеры взломали компьютеры, воспользовавшись уязвимостью в программном обеспечении и операционной системе, которые используются организацией. 57 государств-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что случилось, решив не рассказывать об этом общественности.

По данным западной разведки, кибератака осуществила российская хакерская группа APT28 (также известная под псевдонимом Fancy Bear), которую уже подозревали в причастности к атаке в апреле 2015 года на сеть телеканала TV5 Monde. Как отмечает издание, группировка известно своими связями с российскими спецслужбами.

Как ранее сообщалось, указанная хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.
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Источник:

УНИАН

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