Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

Сегодня, 23:24

Один человек получил ранения руки и ноги

Контрабандистом оказался житель России. Фото из открытых источников
Контрабандистом оказался житель России. Фото из открытых источников

В Красносулинском районе Ростовской области российские пограничники открыли огонь по контрабандисту, который окольными путями пытался провезти из Украины примерно 7 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ РФ.

Задержанный мужчина, который передвигался на автомобиле "Нива" без номеров, получил касательное ранение левой ноги и руки. Контрабандистом оказался житель России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, который "шпионил" на железнодорожном вокзале. Планируется его депортация в Украину.

Ранее сообщалось, что в чартерном самолете Минск – Киев нашли миллион пачек контрабандных сигарет.
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