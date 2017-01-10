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Российский боец подло нокаутировал соперника во время приветствия (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/99_main.1484066786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/99_tn.1484066786.jpg Мир Ибрагим Халилов не этично поступил по отношению к Бахтияру Бартонову

Российский боец подло нокаутировал соперника во время приветствия (видео)

Сегодня, 18:46

Ибрагим Халилов не этично поступил по отношению к Бахтияру Бартонову

Подлость Ибрагимова в начале боя
Подлость Ибрагимова в начале боя

Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов одержал противоречивую победу нокаутом на турнире WBK 22 в Ханчхоу (Китай) над узбеком Бахтияром Бартоновым.

Халилов нокаутировал своего соперника за три секунды первого раунда. Однако неоднозначную реакцию болельщиков вызвало то, как он это сделал. Во время традиционного приветствия бойцов перед боем он, едва коснувшись левой рукой перчаток Бартонова, тут же нанес ему нокаутирующий удар правой.

Фактически Халилов не нарушил правил, и судьи отдали ему победу. Однако возникло много споров насчет этичности данного поступка.
смешанные единоборства

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Источник:

Газета.Ru

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