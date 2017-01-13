Российский гимн освистали на молодежном чемпионате мира в Чехии (видео)

Чешские болельщики освистали российский гимн после матча на молодежном ЧМ по хоккею

Болельщики освистали российский гимн после окончания четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) между женскими сборными России и Чехии.

Встреча прошла в среду Пршерове (Чехия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок. За две минуты до конца игры на площадке вспыхнула массовая драка с участием хоккеисток обеих команд. В результате россиянки Оксана Братищева и Нина Пирогова наказаны дисквалификацией на полуфинальную встречу с командой США.

После окончания игры с чешками, как только зазвучал российский гимн, болельщики на трибунах принялись свистеть.