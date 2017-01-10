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Российский губернатор подарил детям из малоимущих семей конфеты с червями http://www.segodnya.ua/img/article/7869/24_main.1484055438.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/24_tn.1484055438.jpg Мир Испорченные сладкие наборы получили почти 100 тысяч детей

Российский губернатор подарил детям из малоимущих семей конфеты с червями

Сегодня, 15:36

Испорченные сладкие наборы получили почти 100 тысяч детей

Российский губернатор подарил детям из малоимущих семей конфеты с червями. Фото: flashsiberia.com
Российский губернатор подарил детям из малоимущих семей конфеты с червями. Фото: flashsiberia.com

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области РФ проводит проверку по факту раздачи детям из социально незащищенных слоев населения подарков, в которых содержались испорченные конфеты, сообщил FlashSiberia источник в региональном правительстве.

"Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными", — сказал собеседник агентства.

Ранее родители опубликовали фотографии конфет из "губернаторских подарков". На них видно, что конфеты старые, с налетом, а некоторые были с червями.
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