Российский губернатор подарил детям из малоимущих семей конфеты с червями

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области РФ проводит проверку по факту раздачи детям из социально незащищенных слоев населения подарков, в которых содержались испорченные конфеты, сообщил FlashSiberia источник в региональном правительстве.

"Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными", — сказал собеседник агентства.

Ранее родители опубликовали фотографии конфет из "губернаторских подарков". На них видно, что конфеты старые, с налетом, а некоторые были с червями.