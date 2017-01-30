Российский историк назвал две стратегические цели Путина

Сегодня, 18:02

Москва попытается с помощью нового американского президента избавиться от НАТО, считает эксперт

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Кремль с помощью президента США Дональда Трампа хочет "разобраться" с НАТО, после чего Европа останется беззащитной перед Россией. Такое мнение высказал российско-американский историк Юрий Фельштинский, передает издание Экономические известия.

По его словам, он надеется избавить НАТО от обязанности защищать страну-члена Альянса в случае нападения на нее.

"Для выполнения задания №1 должна быть предварительно реализована стратегическая задача №2 – формальный роспуск НАТО или аннулирование пятой статьи устава НАТО, которая предусматривает взаимопомощь стран-членов НАТО в случае нападения на одну из участниц договора. Решение этой задачи возложено на ледокол по имени "Трамп" – на американского президента, который взял на себя перед Путиным определенные обязательства", – считает Фельштинский.

"Остальное за Трампа доработает Путин, поскольку без американского ядерного зонтика и 5-го пункта устава НАТО Европа окажется беззащитной перед лицом России. И если этот сценарий кому-то кажется слишком примитивным и пессимистическим – хочу напомнить, что в 2013 году не менее фантастическим выглядел сценарий захвата Россией Крыма и Восточной Украины", – подчеркнул историк.

Как сообщалось, в "Нафтогазе" рассказали, зачем Путину нужен газопровод "Северный поток-2". Как прояснил глава компании, функционирование нового газопровода создаст давление не только на Украину, но и на Европу, и он будет использоваться, как инструмент и оружие Кремля.
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