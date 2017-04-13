Российский оппозиционер снял на видео, как ему распилили дверь и задержали

Правоохранители только с помощью "болгарки" смогли попасть в квартиру политика

В России задержали оппозиционного политика Вячеслава Мальцева прямо у него дома, к которому пришли правоохранители с обысками. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Мальцев начал снимать момент, когда правоохранители распиливали ему дверь "болгаркой", чтоб попасть в квартиру.

Следователь в сопровождении правоохранителей пришел к оппозиционеру с постановлением Басманного районного суда Москвы относительно обыска. Также в постановлении суда говорится, что разрешено изъять материальные и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

По какому уголовному делу проходит оппозиционер, не уточняется.

Во время обыска супруга Вячеслава Мальцева требовала своих понятых, так как ее не удовлетворили некие подозрительные лица, которых правоохранители назвали понятыми.