Российский подполковник покончил с собой
Военный офицер свел счеты с жизнью в больнице, где он лечился
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сотрудника МВД РФ, покончившего с собой в больнице Уфы, где он проходил лечение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Следователи установили, что 43-летний погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД РФ по Башкирии.
Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие устанавливает объективные причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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