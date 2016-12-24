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Российский подполковник покончил с собой http://www.segodnya.ua/img/article/7826/90_main.1482576959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/90_tn.1482576959.jpg Мир Военный офицер свел счеты с жизнью в больнице, где он лечился

Российский подполковник покончил с собой

Сегодня, 15:15

Военный офицер свел счеты с жизнью в больнице, где он лечился

В России подполковник покончил с собой. Фото: nnm.me
В России подполковник покончил с собой. Фото: nnm.me

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сотрудника МВД РФ, покончившего с собой в больнице Уфы, где он проходил лечение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что 43-летний погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД РФ по Башкирии.

Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие устанавливает объективные причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник:

ТАСС

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