Российский подполковник покончил с собой

Военный офицер свел счеты с жизнью в больнице, где он лечился

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сотрудника МВД РФ, покончившего с собой в больнице Уфы, где он проходил лечение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что 43-летний погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД РФ по Башкирии.

Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие устанавливает объективные причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.