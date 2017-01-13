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Российский политолог предложил неожиданный вариант для трансляции "Дождя" в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7879/45_main.1484305467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/45_tn.1484305467.jpg Мир Канал не мог действовать по украинским законам, ибо против него могли бы открыть уголовное дело в России, считает эксперт

Российский политолог предложил неожиданный вариант для трансляции "Дождя" в Украине

Сегодня, 13:20

Канал не мог действовать по украинским законам, ибо против него могли бы открыть уголовное дело в России, считает эксперт

&quot;Дождь&quot; в Украине запретили. Фото: ТВ Центр
"Дождь" в Украине запретили. Фото: ТВ Центр

Для того, чтоб российский телеканал мог работать в Украине, можно было бы создать "Дождь-Украина", который действовал бы по украинским законам. Такое мнение высказал изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.

Он напомнил, что одной из причин запрета "Дождя" в Украине стала демонстрация в эфире карты России вместе с включенным в ее состав оккупированным Крымом. Однако политолог объясняет, что канал не мог действовать иначе, ибо против него могли бы открыть уголовное дело.

"Надо понимать, что в России предусмотрена уголовная ответственность за отрицание принадлежности Крыма к РФ. "Дождь" не мог сделать иначе. Телеканал закрыли бы в тот же день. Более того, его руководителей подвергли бы уголовному преследованию. Есть только один выход из положения: создание телеканала "Дождь-Украина", который был бы юридическим лицом, действующим по законам Украины. Тогда репрессивные меры на "Дождь" не распространялись бы", – сказал Белковский.

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В свою очередь генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сожалеет в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о запрете вещания. Она отметила, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России.

В МИД РФ отреагировали на запрет вещания телеканала в Украине. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва надеется, что "Дождь все же не отключат в Украине, однако в противном случае немедленно сообщит об этом ОБСЕ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.
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