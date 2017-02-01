Российского оппозиционера Навального принудительно доставят в суд

Сегодня, 01:37

Самолет с Алексеем Навальным прибыл в город Киров

Алексей Навальный. Фото: glavny.tv
Алексей Навальный. Фото: glavny.tv

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Киров, где состоится пересмотр дела Yves Rocher. Об этом заявил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын.

"Самолет с Алексеем Навальным прибыл в город Киров. Сейчас он доставлен в гостиницу. Завтра его повезут в суд", — приводит слова Коробицына РИА Новости.

В 2013 году Алексей Навальный и бывший глава Вятской лесной компании Петр Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса".

В декабре 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем годам и шести месяцам тюрьмы, Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев условного срока по делу о хищении средств Yves Rocher.
навальный, оппозиционер

Вы сейчас просматриваете новость "Российского оппозиционера Навального принудительно доставят в суд". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Российский оппозиционер рассказал, какой у Москвы появился козырь против Трампа

10 Января, 16:42

Новый американский лидер может оказаться у Кремля под колпаком при помощи шантажа, считает российский политик

Мнения

"Путин заинтересован в погружении Украины в хаос": российский оппозиционер представил доклад об агресии Кремля

10 Января, 06:22

По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире

Мнения

Навальный: Путин превратил Украину во "враждебное государство"

21 Декабря 2016, 08:25

Оппозиционер прокомментировал ситуацию с Крымом и Сирией

Крым

Алексей Навальный. Фото: Facebook

Навальный: В Крыму нужно провести нормальный референдум

15 Декабря 2016, 09:45

Крым не признан, он не развивается и не будет развиваться в обозримом будущем, считает оппозиционер

Мир

Алексей Навальный. Фото: РБК

Навальный рассказал, введет ли смертную казнь в РФ, если станет президентом

15 Декабря 2016, 10:14

Оппозиционер считает пожизненное заключение куда худшим наказанием, нежели смертная казнь

Политика

Виктор Янукович и Владимир Путин. Фото: AFP

Российский оппозиционер рассказал, зачем Путин "спихивает" Януковича Украине

29 Ноября 2016, 13:51

Экс-президент не мог самостоятельно принять решение об участии на допросе в украинском суде без согласования с Кремлем, считает эксперт

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования