Российского оппозиционера Навального принудительно доставят в суд

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Киров, где состоится пересмотр дела Yves Rocher. Об этом заявил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын.



"Самолет с Алексеем Навальным прибыл в город Киров. Сейчас он доставлен в гостиницу. Завтра его повезут в суд", — приводит слова Коробицына РИА Новости.

В 2013 году Алексей Навальный и бывший глава Вятской лесной компании Петр Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса".

В декабре 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем годам и шести месяцам тюрьмы, Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев условного срока по делу о хищении средств Yves Rocher.