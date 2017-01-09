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"Ростов" не взял Марко Девича на сборы http://www.segodnya.ua/img/article/7865/88_main.1483972605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/88_tn.1483972605.jpg Мир Экс-игрок украинской сборной остается без клуба

"Ростов" не взял Марко Девича на сборы

Сегодня, 16:36

Экс-игрок украинской сборной остается без клуба

Марко Девич. Фото rubin-kazan.ru
Марко Девич. Фото rubin-kazan.ru

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич не будет участвовать в сборах "Ростова".

Ранее появились слухи о том, что форвард полетел вместе с ростовчанами на сборы в ОАЭ. Как сообщает 161.ru, эту информацию опровергли в пресс-службе "Ростова".

В недавнем интервью Девич признался, что в Украине он вряд ли будет играть, так как уровень нашего чемпионата "за последние три-четыре года сильно упал".

Напомним, что Девич стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Рубином".

Девич выступал в составе "Рубина" с января 2014 года. Вторую половину 2015-го он провел в аренде в катарском "Аль-Райян". На его счету 43 матча и 14 голов.
футбол, чемпионат России, Марко Девич, ФК Ростов

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СЭ

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