"Румыния будто расколота на две части": правительство отменило скандальный указ

Румынское правительство на специальном заседании 5 февраля отменило скандальный указ, освобождавший от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев ($47,5 тыс.).

Накануне премьер-министр страны Сорин Гриндяну заявил: "Мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления. Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния будто расколота на две части, и это последнее, чего я хочу".

Он пообещал найти правовую процедуру, чтобы акт не вступил в силу. Когда премьер делал это заявление, перед зданием правительства собралось до 160 тысяч человек.

На протесты против коррупции (крупнейшие со времен падения коммунистического режима в 1989 году) ежедневно выходили десятки тысяч жителей Румынии (максимальное число

— 230 тысяч человек). В начале недели даже случились столкновения: после мирной акции на площадь в центре вышли радикально настроенные активисты и начали бросать в полицейских камни и файеры. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Четыре человека — двое протестующих и двое полицейских — получили легкие ранения.

Власти объясняли, что этот указ поможет бороться с переполненными тюрьмами, противники изменений настаивали: среди помилованных окажутся влиятельные политики. В их числе — председатель правящей Социал-демократической партии, премьер страны Ливиу Драгня, осужденный условно по делу с ущербом в 24 тыс. евро.