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Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч http://www.segodnya.ua/img/article/7873/10_main.1484144650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/10_tn.1484144650.jpg Мир Александру-Даниэль Карпен хотел заплатить за победу в матче

Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

Сегодня, 16:24

Александру-Даниэль Карпен хотел заплатить за победу в матче

Теннисист Александру-Даниэль Карпен. Фото marca.com
Теннисист Александру-Даниэль Карпен. Фото marca.com

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за склонение другого игрока к проведению договорного матча.

В октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию.

Максимальным рейтингом в одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) румын обладал в 2007 году, когда занимал 1088-ю позицию.
теннис, теннисист, дисквалификация, договорной матч

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Источник:

Lenta.ru

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