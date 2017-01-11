Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч

Александру-Даниэль Карпен хотел заплатить за победу в матче

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за склонение другого игрока к проведению договорного матча.

В октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию.

Максимальным рейтингом в одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) румын обладал в 2007 году, когда занимал 1088-ю позицию.