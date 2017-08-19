Безработный миллионер: как живет сын пресс-секретаря Путина

Николай отсидел в английской тюрьме и чуть не попал в российскую – за избиение родной бабушки

Он ездит на дорогих иномарках, летает на частных самолетах и живет в элитных апартаментах, и при этом нигде не работает. Так живет сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. А еще Николай отсидел в английской тюрьме и чуть не попал в российскую – за избиение родной бабушки.

Сын Пескова от первого брака еще ребенком уехал с мамой жить в Англию. Взял фамилию отчима – Чоулз. В юности отсидел больше года в тюрьме – отобрал у девушки телефон, а позже Отнял деньги у подростка и избил его.

В 2014, после возвращения в Россию – сын Пескова избил родную бабушку. Уголовное дело быстро замяли. И вскоре Николай стал владельцем бабушкиной квартиры в центре Москвы.

В последний раз Чоулз работал 5 лет назад корреспондентом на пропагандистском канале Russia Today. Недолго – всего пару месяцев.

Ездит отпрыск пресс-секретаря президента на дорогих иномарках, летает на частных самолетах. При этом алименты не платил. Бывшая жена их выбивала через суд.

Ранее сообщалось, что сын пресс-секретаря Путина оказался безработным миллионером.