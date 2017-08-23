Грызлов озвучил позицию России по новому перемирию на Донбассе

Вопрос о прекращении огня на востоке Украины будет поднят на переговорах в Минске, отметил российский представитель

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Москва поддерживает перемирие на востоке Украины. Об этом он рассказал журналистам, передает "РИА Новости".

По его словам, вопрос о прекращении огня на востоке Украины будет поднят на переговорах в Минске.

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"На сегодняшней встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно", – заявил Грызлов.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между лидерами стран "нормандской четверки". Участники переговоров поддержали прекращение огня на Донбассе в связи с началом учебного года.