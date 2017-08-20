"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в России
В МВД РФ отказались характеризовать случившееся как теракт
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Сургута. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая следит за активностью террористов, – передает TJ.
Информацию о причастности ИГ также подтвердила исследовательница Рита Кац, занимающаяся мониторингом деятельности экстремистов.
1) Breaking: #ISIS' Amaq claims stabbing attacker in the city of #Surghut in #Russia "is a soldier of #ISIS " pic.twitter.com/dYcS7YI93q— Rita Katz (@Rita_Katz) 19 августа 2017 г.
Ранее сообщалось, что 19 августа неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих и ранил семь человек в центре Сургута. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Нападавшего убили полицейские, МВД и СК заявили, что версия о теракте не рассматривается как основная. Преступника проверяют на наличие психических расстройств.
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