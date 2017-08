"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в России

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Сургута. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая следит за активностью террористов, – передает TJ.

Информацию о причастности ИГ также подтвердила исследовательница Рита Кац, занимающаяся мониторингом деятельности экстремистов.

1) Breaking: #ISIS' Amaq claims stabbing attacker in the city of #Surghut in #Russia "is a soldier of #ISIS " pic.twitter.com/dYcS7YI93q