"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в России

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Сургута. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая следит за активностью террористов, – передает TJ.

Информацию о причастности ИГ также подтвердила исследовательница Рита Кац, занимающаяся мониторингом деятельности экстремистов.

Ранее сообщалось, что 19 августа неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих и ранил семь человек в центре Сургута. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшего убили полицейские, МВД и СК заявили, что версия о теракте не рассматривается как основная. Преступника проверяют на наличие психических расстройств.