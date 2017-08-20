"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в России

Сегодня, 01:41

В МВД РФ отказались характеризовать случившееся как теракт

Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru
Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в центре Сургута. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая следит за активностью террористов, – передает TJ.

Информацию о причастности ИГ также подтвердила исследовательница Рита Кац, занимающаяся мониторингом деятельности экстремистов.

Ранее сообщалось, что 19 августа неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих и ранил семь человек в центре Сургута. Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшего убили полицейские, МВД и СК заявили, что версия о теракте не рассматривается как основная. Преступника проверяют на наличие психических расстройств.
теракт, нападение, резня, исламское государство

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