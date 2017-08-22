Известная российская телеведущая попала в базу "Миротворца"

Стриженова посещала оккупированный Крым, а также ведет антиукраинскую пропаганду

Российская актриса театра и кино, телеведущая российского "Первого канала" Екатерина Стриженова попала в базу "Миротворца".

Ведущей, в частности, вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию оккупированного Россией Крыма, а также многолетняя антиукраинская пропаганда в программе "Время покажет".

Ее супруг, Александр Стриженов, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер также нарушал границу Украины.

Напомним, 15 августа в базу "Миротворца" попал ведущий КВН Александр Масляков.