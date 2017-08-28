Известный российский актер оказался в "черном списке" "Миротворца"

Россиянину вменяется незаконное посещение Крыма и гастрольная деятельность на оккупированной территории

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист Александр Ширвиндт попал в базу "Миротворца".

Так, артист попал в "чистилище" за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма.

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Так, Ширвиндт посещал незаконно Севастополь в феврале 2015 года, где и выступал.

Ширвиндт известен стал известен как комический актер театра и кино, снялся во многих популярных советских кинофильмах: "Старики-разбойники", "Ирония судьбы или с легким паром", "Двенадцать стульев" и др.

Напомним, недавно в "черный список" попали актер Евгений Гришковец, "двойник" Путина и юморист Евгений Петросян.