Известный российский юморист угодил в "черный список" "Миротворца"
Комику вменяется незаконное посещение Крыма, о котором он не стесняется рассказывать в соцсетях
Российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.
Так, российскому артисту вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией полуострова.
Петросян посещал Крым в августе 2016 года, в июле 2017 года, а также на этой неделе. Соответствующие фото и видео он выставлял в своем Instagram.
Анекдот, который я упоминаю на этом видео, укоренился в нашем обиходе. Люди так часто шутят, когда их спрашивают, как здоровье? Это дореволюционный одесский анекдот. В 60-х годах мне его рассказал Леонид Осипович Утёсов. А в 90-х я его несколько раз рассказал на телевидении и издал в своей книге "Петросян в стране анекдотов". И кто бы мог подумать, пошло-полетело – люди начали повторять. На здоровье! Пусть наши враги не дождутся! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #гастроли #россия #крым #ялта #неболейтенестарейте #радуйтеськаждомудню #будьтесчастливы @villaelenahotel.ru
Напомним, 15 августа в чистилище "Миротворца" попал другой известный в России представитель юмора – ведущий КВН Александр Масляков.
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