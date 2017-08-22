Известный российский юморист угодил в "черный список" "Миротворца"

Комику вменяется незаконное посещение Крыма, о котором он не стесняется рассказывать в соцсетях

Российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.

Так, российскому артисту вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией полуострова.

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Петросян посещал Крым в августе 2016 года, в июле 2017 года, а также на этой неделе. Соответствующие фото и видео он выставлял в своем Instagram.

Напомним, 15 августа в чистилище "Миротворца" попал другой известный в России представитель юмора – ведущий КВН Александр Масляков.